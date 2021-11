Il team di sviluppatori di Sygic GPS Navigation annuncia l’introduzione di un’importante novità per questa popolare applicazione di navigazione satellitare che sarà accolta con grande entusiasmo da tanti utenti: stiamo parlando della capacità di rilevare i segnali stradali.

Stando a quanto reso noto da Sygic, la nuova funzione sfrutta la fotocamera dello smartphone per riconoscere i “limiti di velocità dai segnali stradali e dagli schermi LED” e mostra il limite di velocità sullo schermo del dispositivo, così da consentire agli utenti di regolarsi di conseguenza e non incorrere in infrazioni.

Sign Recognition, questo il nome della nuova funzionalità, sarà disponibile per tutti gli utenti Android e iOS entro il Black Friday.

Cosa sappiamo della nuova funzionalità di Sygic GPS Navigation

Il team di Sygic GPS Navigation precisa che gli utenti otterranno questa nuova funzione con la versione 20.9.0 dell’app, che sarà rilasciata nel corso delle prossime ore ma non è stato specificato se sarà disponibile soltanto per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Sygic Premium+.

Ma il riconoscimento dei segnali è solo un primo passo verso ben più ambiziosi traguardi: gli sviluppatori, infatti, sono già al lavoro per ottimizzare l’algoritmo in modo tale che sia in grado di riuscire a riconoscere anche altri oggetti, come le targhe e i semafori o persino i pedoni.

Dato che la guida richiede una sempre crescente capacità di concentrazione da parte del conducente, l’obiettivo di Sygic è quello di sfruttare la tecnologia e le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale per contribuire a garantire agli utenti un livello di sicurezza il più elevato possibile.

Ecco una breve dimostrazione della nuova funzionalità dell’app di Sygic:

