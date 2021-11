Si chiama Look to Speak ed è un’applicazione realizzata dal team di sviluppatori di Google per aiutare alcune persone con disabilità a comunicare con gli altri e che finalmente arriva anche nel nostro Paese grazie all’introduzione del supporto alla lingua italiana.

Si tratta di un’app per Android sperimentale che consente alle persone di usare gli occhi per selezionare frasi pre-scritte e farle pronunciare ad alta voce.

Il suo funzionamento è piuttosto semplice, in quanto il sistema ideato dal colosso di Mountain View sfrutta la fotocamera frontale dello smartphone per individuare gli occhi dell’utente e percepire il loro movimento, in modo da trasformarlo in una corrispondente azione.

E così, grazie all’app Look to Speak, anche chi non può muoversi a causa di una grave patologia ha la possibilità di interagire con lo smartphone attraverso i propri occhi.

Come funziona l’app Look to Speak di Google

Look to Speak include varie frasi che l’utente può fare ripetere allo smartphone ad alta voce, suddivise per gruppi tra i quali è possibile navigare utilizzando i propri occhi.

Per navigare tra le varie opzioni disponibili è necessario tenere fisso lo sguardo sullo smartphone e guardare a destra, a sinistra o in alto mentre per selezionare è sufficiente distogliere lo sguardo dallo schermo.

Quello che segue è il video con il quale il team di Google circa un anno fa ha presentato questo progetto sperimentale, fornendo una dimostrazione concreta di quelle che sono le sue potenzialità e di come potrebbe migliorare la vita di chi è affetto da gravi malattie del linguaggio e del movimento:

La speranza è che il colosso di Mountain View riesca a fare ulteriori passi avanti in questa direzione, mettendo a disposizione degli utenti strumenti sempre più efficaci. Del resto, uno dei primi obiettivi della tecnologia dovrebbe essere proprio quello di migliorare e semplificare le attività di tutti i giorni.

Trovate la pagina dedicata a tale esperimento seguendo questo link mentre potete scaricare l’app Look to Speak gratuitamente dal Google Play Store (la versione attualmente disponibile è la 1.0.409440473):

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!