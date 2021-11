Per emulare i giochi PS2 su PC la scelta è solitamente PCSX2, visto che riceve aggiornamenti costanti anche oggi. Su Android la scelta si complica, con DamonPS2 che è un controverso emulatore a pagamento, mentre RetroArch al momento non è neanche lontanamente pronto per soddisfare le esigenze della maggior parte dei retrogamer.

AetherSX2 è un nuovo emulatore PS2 che attualmente è nella fase alfa chiusa, ma lo sviluppatore principale Tahlreth rivela cosa possiamo aspettarci.

AetherSX2 è un emulatore PS2 per Android con un ottimo pedigree

Tahlreth sta lavorando all’emulatore PS2 per Android nel tempo libero, tuttavia il codice di base per AetherSX2 proviene da un importante emulatore basato su PC con il pieno supporto del suo team di sviluppo esistente e si basa sul lavoro di emulazione LGPL già rodato, gratuito e open-source. Poiché il codice di base proviene da un emulatore PS2 esistente e altamente sviluppato, la versione alpha di AetherSX2 sembra già molto promettente. L’emulatore PS2 supporta i chipset MediaTek, Samsung e Qualcomm, anche se quest’ultimi funzioneranno meglio e ovviamente quelli di fascia alta produrranno i migliori risultati, ma questo emulatore dovrebbe riuscire a soddisfare le aspettative anche di chi non è in possesso di uno smartphone premium. Si prevede che una beta aperta venga lanciata prima della fine dell’anno, tuttavia il nome dell’app potrebbe cambiare.

Lo YouTuber Taki Udon ha realizzato un video dell’emulatore AetherSX2 in azione su vari smartphone Android con differenti chipset e dimostra che anche i dispositivi di fascia media sono in grado di fornire un’esperienza soddisfacente.

