Xiaomi ha lanciato sul mercato i tablet Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro ad agosto, alimentati rispettivamente dai chipset Qualcomm Snapdragon 860 e Snapdragon 870 e dotati di interfaccia MIUI 12.5 basata su Android 11.

Un video appena condiviso mostra Xiaomi Mi Pad 5 con l’ultimo sistema operativo Windows 11 ARM di Microsoft in esecuzione, quindi anche Windows 10 ARM potrebbe funzionare su questo tablet.

Xiaomi Mi Pad 5 può eseguire Windows 11 ARM

Il dispositivo di Xiaomi esegue senza problemi Windows 11 ARM con una risoluzione dello schermo di 2K. L’utente aggiunge che la frequenza dei core della CPU è stata ridotta per prolungare la durata della batteria.

In precedenza gli sviluppatori erano riusciti a installare il nuovo sistema operativo Windows 11 ARM su alcuni altri dispositivi, tra cui Lumia 950, Lumia 950 XL , Xiaomi Mi 6 e Mi 8, OnePlus 6T, Mi MIX 2 e altri smartphone.

Anche se non è possibile che il sistema operativo Windows 11 su Mi Pad 5 ottenga supporto o approvazione ufficiale da Xiaomi, questi esperimenti implicano che lo sviluppo è ancora in corso e che gli sviluppatori stanno facendo progressi per Windows su ARM.

Microsoft sta testando l’emulazione x64 per Windows 10 su ARM da circa un anno ormai, ma ora l’azienda di Redmond sta limitando la funzionalità a Windows 11.

