Già disponibili in 28 mercati i testi delle canzoni arrivano su Spotify per gli utenti di tutto il mondo. Si tratta di una delle funzionalità più richieste dagli utenti del servizio che sarà presto accessibile a livello globale sia per quelli abbonanti che per chi lo utilizza gratuitamente. Questa funzionalità permette di leggere il testo dei brani durante la riproduzione attraverso un’esperienza semplice, interattiva e condivisibile, grazie anche alla collaborazione con Musixmatch.

Come visualizzare i testi delle canzoni in Spotify

Dall’app per dispositivi mobili è sufficiente toccare la barra del titolo in basso durante la riproduzione di un brano e scorrere verso il basso per vedere il testo che scorre sullo schermo in tempo reale durante la riproduzione della canzone.

Per la condivisione basta toccare il relativo pulsante nella parte inferiore della schermata, selezionare la parte di testo che si desidera condividere e scegliere la piattaforma.

Da desktop è sufficiente cliccare sull’icona del microfono mentre la canzone è in riproduzione, mentre per le app TV basta aprire “Now Playing View” quando un brano è in riproduzione e attivare la funzionalità testi tramite l’apposito pulsante sull’angolo destro per visualizzarli sullo schermo.

La funzionalità testi di Spotify è disponibile su dispositivi iOS e Android, computer, console di gioco e smart TV. Tutti i dettagli sulla nuova funzione sono consultabili sul blog di Spotify For the Record.

