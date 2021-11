Il network di TuttoAndroid e TuttoTech.net sta selezionando nuovi collaboratori che possano essere di supporto nella copertura editoriale delle notizie. Il ruolo del newser consiste nel contribuire all’inserimento, traduzione (dalla lingua inglese), e occasionalmente ricerca, di notizie e approfondimenti inerenti il mondo della tecnologia.

Requisiti e attività

Fra i prerequisiti c’è un’ottima padronanza della lingua italiana, conoscenza della lingua inglese e capacità di lavorare in squadra. Più nello specifico si ricercano appassionati e cultori di uno o più dei seguenti argomenti: telefonia (compresa Apple), computer, finanza personale e TV (film, serie TV) e servizi streaming.

L’attività lavorativa verrà portata avanti dal singolo con una collaborazione da remoto individuando delle fasce orarie in cui verrà garantita presenza. La collaborazione si intende retribuita su livelli incrementali in base all’operatività, i dettagli saranno discussi coi candidati selezionati in base ad eventuale esperienza pregressa, disponibilità oraria e/o possesso di skill inerenti questo ambito lavorativo.

Come inviare la propria candidatura

Per inviare la propria candidatura è necessario scrivere all’indirizzo email info+jobs@tuttoandroid.net allegando 2 notizie di almeno 300 parole scritte di proprio pugno e complete di titolo e link alla fonte/fonti originale/i, oltre ad una propria presentazione indicando i propri interessi ed eventuali esperienze.