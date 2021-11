Continuano le offerte sullo store ufficiale Xiaomi e nella giornata odierna potete portarvi a casa ben 4 smartphone, su fasce differenti, a dei prezzi mai visti prima grazie all’offerta proposta e a un paio di coupon disponibili. Più nel particolare le offerte riguardano i seguenti prodotti: Xiaomi 11 Lite 5G NE, Poco F3, Redmi Note 10S e Poco X3 Pro, vediamoli più nel dettaglio.

Le offerte Xiaomi e il coupon sconto

Partendo dal più al meno costoso, la prima offerta riguarda Xiaomi 11 Lite 5G NE (6/128 GB), l’ultima nuova edizione dello smartphone di fascia media più stiloso del mercato. Come detto nella nostra recensione Ss tratta uno smartphone ben equilibrato su tutti gli aspetti come display, fotocamere e batteria col grande pregio di avere un corpo estremamente sottile e un peso molto contenuto: solo 159 grammi. Il suo prezzo di listino è di 399 Euro ma potete acquistarlo a 289 Euro (link all’acquisto). Come? Sul sito Xiaomi vi basta aggiungerlo a carrello al prezzo di 309 Euro e vi verranno riconosciuti automaticamente 10 Euro di sconto, inserendo poi il codice coupon “XiaomiFriday2021” il prezzo si abbasserà di ulteriori 10 Euro.

La seconda ottima offerta riguarda Poco F3 (6/128 GB), uno smartphone più votato alle performance e ottimo per giocare. Dal punto di vista fotografico è inferiore allo Xiaomi 11 Lite 5G Ne mentre nell’autonomia è più che soddisfacente. Il suo prezzo di listino è di 369 Euro ma è possibile acquistarlo a 269,90 Euro (link all’acquisto) col metodo visto precedentemente. Aggiungendolo a carrello vi verranno riconosciuti 10 Euro di sconto e ulteriori 10 Euro in meno col coupon “XiaomiFriday2021“.

Le ultime due offerte riguardano Redmi Note 10S (6/128 GB) (di cui abbiamo fatto di recente la recensione) e Poco X3 Pro (6/128 GB), il primo se vi interessa uno smartphone equilibrato su tutti gli aspetti, il secondo per chi interessa di più l’aspetto delle performance. Redmi Note 10S potete acquistarlo a 209,90 Euro mentre Poco X3 Pro a 169,90 Euro, usando il coupon “XiaomiFriday2021“.

Ulteriori offerte e promozioni sono poi disponibili alla homepage dello store Xiaomi. Continuate a seguirci per non perdervi le migliori offerte Black Friday 2021.