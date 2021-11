Ora che Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro hanno fatto il loro esordio ufficiale sul mercato (seppur soltanto in alcuni Paesi), con sempre maggiore frequenza emergono nuovi interessanti dettagli sulle caratteristiche hardware e software dei due smartphone del colosso di Mountain View e una delle novità scovate riguarda Google Assistant.

Pare, infatti, che con Android 12 per gli smartphone di Google sia stata introdotta una nuova scorciatoia nell’interfaccia dell’assistente virtuale dell’azienda relativa alla funzione Read it to me (dovrebbe essere già disponibile sugli ultimi due modelli e in fase di rilascio su quelli precedenti).

Due nuove scorciatoie per Google Assistant

In pratica, quando si avvia Google Assistant mentre si sta leggendo un articolo su uno smartphone Google Pixel basato su Android 12, si dovrebbero visualizzare due scorciatoie sopra la scheda che scorre dal basso: la prima consente di accedere alle funzionalità di Google Lens (e quindi avere ulteriori dettagli su immagini e testo visualizzati sullo schermo) mentre la seconda permette di usufruire della funzione Leggi.

Tale ultimo collegamento è quello più interessante, in quanto porta gli utenti direttamente alla funzione di lettura dello schermo, ossia una soluzione non molto conosciuta ma che rappresenta senza dubbio uno tra i servizi più comodi tra quelli offerti da Google Assistant (in pratica, la pagina Web viene suddivisa in parti e il sistema inizia a leggerle, con la possibilità per gli utenti di gestire la riproduzione, con un’esperienza nel complesso simile a quella di un podcast).

Se questa scorciatoia rappresenta un’esclusiva degli smartphone Google Pixel (è in fase di implementazione e potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima di visualizzarla), la stessa cosa non vale per quanto riguarda la funzionalità Read it to me, che è invece disponibile per tutti i device Android (è sufficiente attivare l’assistente di Google durante la lettura di un articolo e chiedergli di leggerlo).

Potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’app Google da APK Mirror o dal Play Store attraverso il seguente badge: