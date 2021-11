Ennesimo tentativo di phishing in circolazione, questa volta legato a un eventuale conto con Poste Italiane. In questi giorni potrebbe capitarvi di ricevere un SMS come quello qui sotto, ma fate attenzione: il vostro conto non presenta alcuna anomalia, quindi non cliccate sul link e non inserite alcun dato.

Ennesimo phishing in atto: fate attenzione

Purtroppo dobbiamo constatare come gli SMS truffaldini siano scritti in modo sempre più corretto (al di là di un paio di errori non troppo macroscopici), così come la copia dei reali siti a cui rimandano i link. Ecco l’SMS che sta arrivando in queste ore, che naturalmente nulla a che vedere con PosteInfo di Poste Italiane:

ATTENZIONE! Un dispositivo non riconosciuto risulta collegato al suo conto Online. Se disconosce tale accesso segua la procedura:

Cliccando sul link – cosa che non dovete mai fare, per sicurezza – si apre una copia del portale di accesso al conto di Poste Italiane: basta inserire nome utente e password perché queste ultime vengano rubate e utilizzate per scopi illeciti.

Non state ad ascoltare questi truffatori: nessuna banca o altro operatore finanziario chiederà mai i vostri dati in questo modo. Nel caso di comunicazioni dubbie potete sempre contattare telefonicamente l’istituto di credito per chiedere delucidazioni. Mi raccomando: spargete la voce ad amici e parenti magari meno avvezzi alla tecnologia, in quanto sono i più a rischio.

Avete ricevuto anche voi un SMS simile a quello qui sopra negli ultimi giorni? Fateci sapere la vostra nel solito box.