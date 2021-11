Con l’arrivo di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro assieme ad Android 12, i primi utenti muniti dei nuovi smartphone di fascia alta di Google si stanno domandando che fine abbia fatto l’applicazione di Android Auto.

L’app di Android Auto scompare da Google Pixel 6/6 Pro

Infatti, il cassettino delle applicazioni su Android 12 non la evidenzia, ma basta agire con un minimo di furbizia per scoprire che in realtà è sufficiente cercarla all’interno del pannello delle Impostazioni del proprio Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Infatti, accedendo all’interno delle impostazioni e cercando “Android Auto“, il sistema di ricerca interno permette di accedere alle relative impostazioni. In alternativa, scopriamo che l’applicazione può essere avviata anche dal pannello Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione > Android Auto, com’è possibile osservare dalle immagini sottostanti.

Per quale motivo Google ha deciso di rimuovere Android Auto dal cassettino delle applicazioni di Android 12? Ovviamente per la migrazione alla Modalità Auto di Google Assistant, motivo per cui l’applicazione servirà unicamente come rimando per gestire alcune funzionalità che verranno mostrate nell’abitacolo della vostra automobile.

