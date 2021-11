L’offerta di Amazon di oggi su Samsung Galaxy S20 Fan Edition è una di quelle che non dovreste lasciarvi scappare per nessuna ragione al mondo. Samsung Galaxy S20 Fan Edition è uno tra gli smartphone meglio riusciti degli ultimi anni e, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione, rappresenta una scelta intelligente per chi è alla ricerca di uno smartphone completo sotto ogni punto di vista.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition è in offerta su Amazon

Cliccando il link in calce alla news, avete l’opportunità di acquistare Samsung Galaxy S20 Fan Edition in offerta al prezzo di 389 euro anziché 669 euro, con uno sconto pari al 42% – si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dal telefono sulla piattaforma eCommerce.

A questo prezzo vi portate a casa uno smartphone con un display Super AMOLED Infinity-O da 6.5 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 865 con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, fotocamera posteriore tripla, batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W su cavo e 15 W in wireless e Android 11 con la One UI 3.1.

