Notification light è un’applicazione che sopperisce alla mancanza di un LED di notifica sugli smartphone della gamma Google Pixel emulando la funzionalità attraverso un elemento luminoso sul display.

Lo strumento mette a disposizione diversi stili di luce di notifica offrendo la possibilità di visualizzarla attorno al ritaglio della fotocamera, ai bordi dello schermo o persino simulando un punto luminoso simile al classico LED di notifica nella barra di stato.

Notification light aggiunge un led di notifica su Google Pixel 6, Pixel 5 e Pixel 4a

Dal momento che la luce di notifica è integrata nell’Always On Display di Google Pixel, l’app ha un impatto minimo sulla batteria dello smartphone, inoltre è in grado di attivare l’AOD solo sulle notifiche e di mostrare il led di notifica anche senza l’Always On Display.

La funzione di anteprima delle notifiche consente infine di vedere direttamente se ci sono notifiche importanti senza riattivare lo smartphone. Attualmente l’app è compatibile con Google Pixel 6, Pixel 5 e Pixel 4a, ma altri modelli sono in fase di test.

Notification light è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali, ma al momento è ancora in fase di sviluppo quindi potrebbe riservare qualche bug. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.

