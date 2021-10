Anche se molti attendono con ansia il Black Friday, la giornata dedicata allo shopping di fine anno, negli ultimi anni sta prendendo piede una nuova ricorrenza, che in molti chiamano “il Black Friday cinese”. Si tratta della festa dei single, che si celebra l’11 novembre, nel corso della quale vengono realizzate offerte strepitose, spesso migliori di quelle del Black Friday.

Il Single’s Day di Doogee

Tra i tanti produttori di smartphone che partecipano alle celebrazioni con offerte promozionali, non manca DOOGEE, azienda specializzata in rugged phone ma non solo. La compagnia ha preparato una serie di offerte davvero interessanti, relative ai propri best seller, incluso il nuovissimo DOOGEE V10.

Si tratta del primo rugged phone 5G della compagnia, che utilizza un SoC MediaTek Dimensity 700, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Normalmente lo smartphone è in vendita a 309,99 dollari (circa 267 euro) ma in occasione del Single’s Day potrete acquistarlo a 259,99 dollari, circa 224 euro. E per un periodo limitato, all’interno delle 24 ore dell’11 novembre, potrete godere di un ulteriore sconto di 20 dollari.

Nello stesso giorno sarà in promozione anche DOOGEE S97 Pro, con la sua batteria da 8.500 mAh, con i suoi 8 GB di RAM e i 128 GB di memoria interna. Il suo prezzo attuale su AliExpress è di 299,99 dollari (circa 259 euro) ma scenderà a 224,99 dollari, circa 194 euro, con un ulteriore sconto di 5 dollari per alcuni fortunati.

Se vi piace la fotografia notturna potete prendere in considerazione anche DOOGEE S96 Pro, con batteria da 6.350 mAh, 8-128 GB di memoria, fotocamera principale da 48 megapixel e una fotocamera a infrarossi per foto notturne. Normalmente è in vendita a 269,99 dollari, circa 233 euro, ma per la festa dei single sarà venduto a 224,99 dollari (circa 194 euro), con 5 dollari aggiuntivi per alcuni fortunati acquirenti/

Non finiscono ovviamente qui le offerte, visto che ci sono altri smartphone tra cui scegliere. Come DOOGEE S88 Plus, con una batteria da 1.000 mAh, 8-128 GB di memoria e fotocamera da 48 megapixel, proposto a 194,99 dollari (circa 168 euro) invece di 289,99 dollari (circa 250euro).

Ottimo sconto anche per lo smartwatch DG Ares, solitamente proposto a 69,99 dollari che potrà essere vostro a soli 24,99 dollari, circa 22 euro, prezzo disponibile solo per i primi 300 acquirenti. Vi lasciamo di seguito i link per accedere alle pagine dello store ufficiale di DOOGEE su AliExpress per tenere d’occhio gli smartphone ed essere pronti ad acquistarli il prossimo 11 novembre, in occasione del Single’s Day.

Informazione Pubblicitaria