Come anticipato la scorsa settimana, oggi OPPO ha annunciato un nuovo smartphone 5G di fascia media in Cina. OPPO K9s offre uno schermo LCD Full HD+ da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz e rapporto schermo-corpo del 90,0%.

Lo smartphone OPPO K9s 5G è basato sul SoC Snapdragon 778G SoC con supporto per 5G SA/NSA e dispone di un sistema di raffreddamento a liquido composito multidimensionale che utilizza per la prima volta fogli di grafite, mentre l’area di copertura è aumentata di circa il 50% per una dissipazione del calore più efficace.

Questo smartphone OPPO è munito di un jack per cuffie da 3,5 mm, un motore lineare sull’asse X, vibrazioni 4D e un sensore di impronte digitali montato lateralmente, mentre il comparto fotografico include un sensore principale da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

OPPO K9s è alimentato da una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 30 W che permette di raggiungere il 100% di carica in 59 minuti.

Specifiche complete di OPPO K9s 5G

Schermo LCD 20:9 Full HD+ da 6,59 pollici (24123×1080 pixel) con HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120Hz, gamma di colori DCI-P3 al 100%, Panda glass protection

CPU Octa Core (4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz Kryo 670 CPU) Snapdragon 778G 6nm con GPU Adreno 642L

6 GB oppure 8 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di spazio di archiviazione (UFS 2.2)

Android 11 con interfaccia ColorOS 11.2

con interfaccia Doppia SIM (nano + nano)

Fotocamera da 64 MP con apertura f/1,7, flash LED, sensore ultrawide da 8 MP 119° con apertura f/2,2, fotocamera macro da 2 MP con apertura f/2,4

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.4

Sensore di impronte digitali montato lateralmente

Jack audio da 3,5 mm

Connettività 5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh (tipica) / 4880 mAh (minima) con ricarica rapida da 30 W

Dimensioni: 164,43×75,88×8,52 mm; Peso: 199 g

Disponibilità e prezzi di OPPO K9s 5G

Lo smartphone OPPO K9 Pro 5G è disponibile in Cina nei colori Obsidian Black, Neon Sliver e Magic Purple al prezzo di 1.699 yuan (circa 228 euro) per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione e al prezzo di 1.899 yuan (circa 255 euro) per la la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione.

I preordini iniziano oggi, mentre le vendite dal 1 novembre, con uno sconto di lancio di 200 yuan (circa 27 euro). Al momento non abbiamo informazioni circa una eventuale commercializzazione del prodotto in altri paesi.

