Si chiama Fisher-Price Chatter Telephone Special Edition ed è un accessorio che nelle scorse ore è finito sotto i riflettori del settore della tecnologia per un simpatico video pubblicato dal produttore su YouTube.

Si tratta di un dispositivo con l’aspetto di telefono giocattolo che via Bluetooth può essere connesso ad uno smartphone Android o iOS, consentendo così agli utenti di comporre i numeri usando il quadrante rotante in plastica e rispondere o chiudere le chiamate sollevando o riponendo il ricevitore sulla base.

Questo accessorio è stato lanciato da Fisher-Price per festeggiare il 60° anniversario di Chatter Telephone, giocattolo che ha fatto divertire numerose generazioni e ha aiutato tanti bambini a iniziare ad avvicinarsi al concetto di telefono.

Probabilmente Fisher-Price Chatter Telephone Special Edition si trasformerà rapidamente in un gadget molto desiderato da chi da piccino ha avuto la possibilità di giocare con questo simpatico telefono e con la stagione natalizia alle porte siamo certi che in molti prenderanno in considerazione l’idea di farlo divenire uno dei regali più simpatici del 2021.

Fisher-Price Chatter Telephone Special Edition e il video promo

Il team di Fisher-Price ha deciso di realizzare un video promo per il suo nuovo dispositivo, così come avviene per ogni telefono che si rispetti e per farlo ha deciso di ispirarsi ad Apple, i cui video di presentazione nel corso degli anni sono diventati a dir poco iconici (oltre che oggetto di qualche frecciatina da parte delle aziende concorrenti).

Ecco come Fischer-Price ci presenta il suo nuovo gioiellino:

Al momento Fisher-Price Chatter Telephone Special Edition è disponibile in pre-ordine negli Stati Uniti su Best Buy al costo di 60 dollari ma non vi sono informazioni su quando le spedizioni dovrebbero essere avviate. Inoltre allo stato attuale non è chiaro se questo accessorio arriverà anche in altri mercati e a quale prezzo. Staremo a vedere.