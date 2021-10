Per alcuni le video chiamate di WhatsApp rappresentano l’unico modo per restare in contatto con amici e parenti. A tal proposito, l’azienda in forze a Facebook ha annunciato una importante novità: l’arrivo del tasto di accesso rapido alle video chiamate di gruppo.

Infatti, com’è possibile osservare dal breve video introduttivo pubblicato da WhatsApp su Twitter, d’ora in poi chiunque potrà accedere rapidamente a una video chiamata di gruppo tramite un semplice tap dell’apposita icona in alto.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev

— WhatsApp (@WhatsApp) October 18, 2021