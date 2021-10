Vodafone è pronta a fare un importante passo in avanti per l’ecosistema e la tutela dell’ambiente lanciando la Eco-SIM, ovvero una SIM dalle dimensioni dimezzate e realizzata interamente con plastica riciclata. A partire da questo mese, infatti, l’operatore rosso inizierà a fornire a tutti i suoi clienti le nuove Eco-SIM che a tendere andranno a rimpiazzare le SIM attualmente prodotte in plastica vergine.

La Eco-SIM è realizzata con plastica riciclata

L’iniziativa ecologica annunciata da Vodafone si estenderà in tutti e 12 i mercati europei in cui opera l’azienda, a cui si aggiungono anche l’Egitto, la Turchia e il Sud Africa. L’introduzione della Eco-SIM di Vodafone in plastica riciclata eviterà di produrre 320 tonnellate di plastica vergine all’anno, con un potenziale risparmio in termini di emissioni di CO2 pari a 1.280 tonnellate.

Vodafone non è certamente nuova a questo genere di iniziative a favore dell’ambiente: già dal 2020, infatti, l’azienda ha eliminato tutta la plastica inutile e gli articoli monouso da tutti i suoi uffici e negozi. Inoltre, ha ritirato l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso e ha limitato l’uso di materiali promozionali e di marketing in plastica.

Quali sono i piani futuri di Vodafone?

I piani futuri della compagnia sono a dir poco ambiziosi: entro il 2030 il Gruppo Vodafone si impegna di azzerare l’emissione proprie di gas a effetto serra e le missioni di gas a effetto serra provenienti da energia elettrica acquistata. Inoltre, a partire dal 1° luglio di quest’anno, l’intera rete europea di Vodafone è alimentata esclusivamente da fonti di energia rinnovabili.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche