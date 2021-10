In queste ore Realme presenta due nuovi smartphone Android: Realme GT Neo2T e Realme Q3s. Scopriamo le caratteristiche dei nuovi dispositivi nei capitoli successivi.

Caratteristiche Realme GT Neo2T

Realme GT Neo2T è l’ultima aggiunta all’interno della serie GT dell’azienda cinese e con un design in linea con quelli presentati nei mesi scorsi. Realme GT Neo2T presenta un pannello AMOLED da 6,43 pollici con supporto HDR10+, risoluzione Full HD+, fotocamera punch hole laterale, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore delle impronte integrato.

Il processore scelto è il MediaTek Dimensity 1200 con 8/12 GB di memoria RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Piuttosto completa la componente fotografica con tre sensori posteriori, così come la connettività che vede la presenza del jack audio da 3.5 mm con supporto Dolby Atmos e audio Hi-Res, connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, NFC, GPS e Bluetooth 5.1.

Non poteva mancare il supporto alla ricarica rapida da 65 W per la batteria da 4500 mAh così come Android 11 con Realme UI 2.0.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel, HDR10+, sensore di impronte integrato e frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

processore MediaTek Dimensity 1200;

8/12 GB di RAM LPDDR4x RAM con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP con apertura f/1.79, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale da 119.7° e apertura f/2.3, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.5;

jack audio da 3.5 mm, speaker stereo, Dolby Atmos e audio Hi-Res;

Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5)/GLONASS, USB Type-C e NFC;

batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W;

dimensioni: 158.5 × 73.3 × 8.4 mm;

peso: 186 grammi;

Android 11 con personalizzazione Realme UI 2.0.

Caratteristiche Realme Q3s

Venendo al modello Realme Q3s, anche in questo caso registriamo un design del tutto simile a quello del modello sopracitato ad eccezione del telaio leggermente incavato per fare posto al sensore fisico per le impronte. Il pannello sale a 6,6 pollici, in questo caso è di tipo LCD (e non AMOLED) a risoluzione Full HD+ da 2412 x 1080, e cresce anche la frequenza di aggiornamento che si spinge fino a 144 Hz.

Lo smartphone sfrutta il processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G con 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1; la composizione fotografica è sempre basata su tre sensori ma in questo caso al posto del sensore ultra grandangolare è stato scelto un sensore in bianco e nero. Bene la connettività con jack audio da 3.5 mm con audio Hi-Res (niente Dolby Atmos in questo caso), connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS e modulo NFC. La batteria cresce fino a 5000 mAh ma la ricarica rapida si ferma a “soli” 30 W; il sistema operativo è anche in questo caso Android 11 con la Realme UI 2.0.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full HD+ da 2412 × 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 144 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 778 5G;

6/8 GB di RAM LPDDR4x RAM con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1;

fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, sensore bianco e nero da 2 MP e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.5;

jack audio da 3.5 mm, speaker stereo, sensore per le impronte laterale e audio Hi-Res;

Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS/Beidou/ Glonass/QZSS/Galileo, USB Type-C e NFC;

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W;

dimensioni: 164.4 × 75.8 × 8.5 mm;

peso: 199 grammi;

Android 11 con personalizzazione Realme UI 2.0.

Prezzo e disponibilità Realme GT Neo2T e Realme Q3s

Realme GT Neo2T sarà disponibile in Cina a partire da domani, 20 ottobre, e sarà acquistabile dal 1° novembre; per l’occasione ci sarà uno sconto di 200 yuan per le vendite iniziali. Lo smartphone arriva nelle colorazioni Jet Black e Glaze White ai seguenti prezzi:

8+128 GB a 2099 yuan, circa 280 euro al cambio;

8+256 GB a 2299 yuan, circa 310 euro al cambio;

12+256 GB a 2599 yuan, circa 350 euro al cambio.

Realme Q3s sarà disponibile in Cina a partire da domani, 20 ottobre, con la disponibilità all’acquisto dal 1° novembre; anche in questo caso è previsto uno sconto di 200 yuan per le vendite iniziali. Lo smartphone, nelle colorazioni Nebula e Blue, sarà disponibile ai seguenti prezzi: