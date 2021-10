A maggio Google ha annunciato una nuova politica che richiede agli sviluppatori di divulgare i tipi di dati raccolti dalle loro applicazioni e come li utilizzano, con l’obiettivo di portare maggiore trasparenza alle app presenti sul Google Play Store.

Ora il colosso di Mountain View sta mostrando come verrà visualizzato il widget per la sicurezza dei dati raccolti dalle app presenti nel Play Store e sta incoraggiando gli sviluppatori a iniziare a utilizzarlo al più presto.

Ecco il widget per la sicurezza delle app del Play Store

Il post del blog di Google mostra che il widget per la sicurezza dei dati apparirà appena sopra il punteggio della recensione e conterrà categorie espandibili per diversi tipi di dati.

Questo permette gli sviluppatori di essere espliciti nelle informazioni che raccolgono, fino ai dettagli individuali come il nome di un utente, l’indirizzo e-mail, la posizione o l’attività di navigazione, nonché di indicare dove e come vengono utilizzate tali informazioni, ad esempio se contribuiranno alla personalizzazione dell’esperienza dell’utente, alla prevenzione delle frodi, alla comunicazione, ecc.

Google ha specificato che questo widget non verrà visualizzato fino a febbraio 2022, in modo da concedere agli sviluppatori tutto il tempo per lavorare sui loro contributi e comunicare con gli sviluppatori di librerie e altri organizzazioni per garantire informazioni più accurate.

Il modulo è già stato implementato in Google Play Console, ma potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti gli sviluppatori.

