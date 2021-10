Se c’è una metrica che ci può suggerire quanto una compagnia si aspetta di vendere dal lancio di un nuovo prodotto, quella è senza ombra di dubbio la richiesta ricevuta dai fornitori. Secondo alcune fonti ascoltate da Nikkei Asia, Google avrebbe chiesto ai suoi fornitori di produrre più di 7 milioni di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro – più del doppio delle vendite complessive dell’anno scorso.

Le previsioni di vendita di Google Pixel 6 fanno ben sperare

Persone informate dei fatti hanno confermato ciò che si rumoreggia da tempo: l’azienda di Mountain View è pronta a sfruttare la sua posizione dominante – è l’unica compagnia americana a produrre smartphone Android – per soffiare quote di mercato ai tre principali produttori di smartphone al mondo: Samsung, Apple e Xiaomi. Google è fiduciosa che l’estremo interesse per la nuova serie possa tramutarsi in una importante richiesta da parte del mercato, magari anche per via della presenza del processore proprietario Google Tensor che sappiamo offrirà una marcia in più agli smartphone dell’azienda.

“È probabile che Google abbia buone opportunità di mercato nei mercati occidentali come l’Europa e gli Stati Uniti, che sono più sensibili alla privacy dei dati e si preoccupano molto delle implicazioni sulla sicurezza nazionale associate ai dispositivi elettronici“, ha dichiarato Joey Yen, analista tecnico della società di ricerca IDC Asia, a Nikkei. “Google vuole scommettere in grande sul suo hardware perché vuole attirare più utenti e avere un’interazione diretta con loro in quanto ciò potrebbe fornire una migliore analisi dei dati per i suoi servizi futuri“.

