Alcune popolari personalizzazioni Android come la MIUI supportano una funzionalità estremamente comoda: le app clonate. Senza entrare troppo nel dettaglio, attraverso questa funzione è possibile avviare due istanze della stessa applicazione, per esempio Instagram, per utilizzare due account differenti.

Android 12 supporta le app clonate

A quanto pare anche Android 12 supporterà di default le app clonate. L’incredibile notizia è stata pubblicata su Twitter da Mishaal Rahman, volto noto di XDA e programmatore Android, che ha scoperto il riferimento studiando il Compatibility Definition Document (CDD) di Android 12. Scavando a fondo nel documento che definisce per filo e per segno quali sono i requisiti che devono essere rispettati affinché un dispositivo possa essere compatibile e quindi utilizzare Android 12, si è scoperto che nella nuova major release di Android sarà presente un nuovo profilo utente chiamato “Clone“. “Il profilo Clone è un tipo di profilo utente utilizzato per eseguire una seconda istanza di un’app per altro utente singolo (ad es. messenger). Solo l’utente principale può avere un profilo clone“, si legge nella documentazione ufficiale di Android.

Prima d’ora la nuova funzione non era stata mai individuata nella documentazione di Android, tanto meno nelle numerose beta di Android 12 che ci hanno accompagnati in questi ultimi mesi. Che il profilo “Clone” sarà disponibile in maniera ufficiale solo con il rilascio di Android 12?

Non ci resta che scoprirlo tra poche ore quando il colosso di Mountain View presenterà i nuovi Google Pixel 6.

Potrebbe interessarti anche: I Google Pixel 6 e Android 12 stanno arrivando: seguite con noi l’evento live