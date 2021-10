TIM ha lanciato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni già clienti ricaricabili di rete mobile per promuovere l’attivazione dell’offerta xTe Unlimited M a un prezzo speciale.

L’offerta xTe Unlimited M di TIM può essere attivata dai clienti selezionati fino al 31 ottobre 2021 e prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload al costo di 16,99 euro al mese.

TIM xTe Unlimited M offre minuti, SMS e giga illimitati a 16,99 euro al mese

Come già accaduto con altre promozioni simili, la fruizione dei video in streaming da smartphone e tablet con le offerte 4G di TIM è limitata alla qualità standard (SD), anche in presenza di altre offerte dati attive sulla linea, a meno che le stesse non siano abilitate alla fruizione dei video in qualità HD.

Ricordiamo che le offerte TIM “tutto illimitato” ricadono nell’uso non conforme a buona fede in caso di superamento di 18000 minuti e 18000 SMS mensili, oppure di 600 GB di traffico dati al mese.

Nelle note dell’offerta TIM specifica che “Al superamento dei Giga inclusi nell’offerta e in assenza di altre opzioni dati in Italia al traffico si applica una strozzatura a 64 Kbps”.

L’offerta xTe Unlimited M di TIM non prevede costi di attivazione. Il cliente TIM selezionato che desidera sottoscriverla paga in anticipato il primo mese e successivamente l’offerta si rinnoverà ogni mese a tempo indeterminato, salvo disdetta.