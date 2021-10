Il mercato degli smartphone pieghevoli è cresciuto nell’ultimo anno, tuttavia molti produttori devono ancora debuttare all’interno di questa categoria.

Uno di questi è OPPO, ma una nuova voce di corridoio suggerisce che l’azienda si sta preparando a lanciare il suo primo smartphone pieghevole, rivelando anche alcuni dettagli del dispositivo.

Ecco le prime indiscrezioni su OPPO Fold

Secondo quanto riportato su Weibo dal noto informatore Digital Chat Station, OPPO sta lavorando su uno smartphone pieghevole che sarebbe alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W.

Ricordiamo che ad agosto l’informatore ha rivelato che il primo smartphone pieghevole dell’azienda sarà dotato di un display in ossido policristallino (LTPO) a bassa temperatura.

Secondo quanto riferito questo smartphone OPPO eseguirà l’interfaccia ColorOS 12 basata su Android 12, ma sfortunatamente l’informatore non ha rivelato altre informazioni in merito a questo dispositivo, tuttavia si è sbilanciato affermando che non è troppo lontano dal lancio.

Per ora queste informazioni non sono ancora confermate, quindi dovremo aspettare ulteriori informazioni e aggiornamenti su questo presunto dispositivo.

Nella giornata di oggi hanno iniziato a diffondersi anche le prime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere alcune delle principali caratteristiche di OPPO Reno7.

