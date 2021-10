Per il mese di ottobre le offerte Unieuro offrono una valanga di dispositivi da acquistare in forte sconto. Le offerte a tempo di Unieuro sono l’occasione ideale per scovare il prossimo dispositivo hi-tech da acquistare potendo scontare su sconti anche del 37%.

Offerte a tempo di Unieuro per il mese di ottobre

Prima di mostrarvi alcuni dei prodotti di rilievo per le offerte a tempo di Unieuro, vi consigliamo di prestare particolare attenzione alle date di scadenza per non perdere l’occasione di un risparmio assicurato.

Offerte a tempo Unieuro: smartphone

ASUS ZenFone 8 Flip in offerta a 659 euro invece di 799 euro con il 17% di sconto fino al 22 ottobre;

invece di 799 euro con il 17% di sconto fino al 22 ottobre; Samsung Galaxy A12 (Nero, Bianco, Blu) in offerta a 149,99 euro invece di 179,99 euro con uno sconto del 16% fino al 21 ottobre.

Offerte a tempo Unieuro: wearable

Garmin Instinct in offerta a 219,90 euro invece di 299,99 euro con il 26% di sconto fino al 24 ottobre;

invece di 299,99 euro con il 26% di sconto fino al 24 ottobre; Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta a 39,99 euro invece di 44,99 euro con uno sconto dell’11% fino al 24 ottobre.

Offerte a tempo Unieuro: computer

HP 250 G8 in offerta a 649,90 euro invece di 769,90 euro con il 15% di sconto fino al 24 ottobre;

invece di 769,90 euro con il 15% di sconto fino al 24 ottobre; Acer Chrome CB315-3HTC51H a 399,90 euro fino al 24 ottobre.

Offerte a tempo Unieuro: TV e streaming

Amazon Fire TV Stick 2021 in offerta a 24,99 euro invece di 39,99 euro con uno sconto del 37% fino al 20 ottobre.

