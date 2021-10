Xiaomi ha rilasciato MIUI 12 nell’aprile dello scorso anno, tuttavia gli aggiornamenti MIUI 12.5 e MIUI 12.5 Enhanced Edition si sono concentrati più che altro sull’ottimizzazione dell’esperienza d’uso.

La prima beta chiusa di MIUI 13 inizierà a fine anno

Un affidabile informatore ha rivelato che MIUI 13 introdurrà diversi aggiornamenti dell’interfaccia utente e che la prima beta chiusa sarà pubblicata alla fine dell’anno, in linea con quanto annunciato ad agosto dal CEO di Xiaomi Lei Jun.

Il leaker Digital Chat Station ha anche rivelato che MIUI 13 sarà ancora basata sia su Android 11 che su Android 12, pertanto l’adattamento all’ultima versione Android potrebbe essere in corso.

Al momento non ci sono molte informazioni sulla prossima versione della MIUI, tuttavia dovrebbe introdurre almeno nuove icone e widget, come mostrato in alcuni presunti screenshot precedentemente trapelati.

Si vocifera inoltre che MIUI 13 offrirà caratteristiche uniche sugli smartphone Redmi che quindi seguiranno le orme dei dispositivi POCO.

Sulla base di queste informazioni è lecito ritenere che la versione stabile di MIUI 13 raggiungerà i dispositivi a livello globale il prossimo anno.

