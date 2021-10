Quante volte vi è capitato di voler guardare in pace un bel film o una serie TV ma di dover litigare con il resto della famiglia che invece vuole seguire altro in TV? E guardare un film sullo schermo del portatile o di un tablet non è certo comodo come l’home theatre che avete in soggiorno, o che avete sempre desiderato.

Con Gshopper, e alcuni prodotti che oggi vi proponiamo, potete costruirvi un piccolo home theatre anche in camera, nello studio o in un’altra stanza, senza spendere una fortuna e con prodotti di qualità. Vi proponiamo un trio di prodotti Xiaomi/Redmi, dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni, insieme a una proposta per Halloween da non lasciarsi sfuggire.

Home theatre a basso costo

Da sempre Xiaomi e Redmi sono brand in grado di offrire prodotti di buona qualità anche a chi ha un budget non troppo ricco. Vi bastano poco più di 250 euro per portarvi a casa, grazie anche ai coupon forniti da Gshopper, una smart TV, un media center e una soundbar, tutto l’occorrente per gustarsi al meglio un buon film o la serie TV preferita.

Il cuore del sistema è la TV Xiaomi Mi Smart TV 4A, con schermo HD da 32 pollici, ideale quindi per stanza non troppo grandi, dotata di connettività Bluetooth e WiFi dual band, telecomando Bluetooth e Android TV, per installare app, giochi e software per lo streaming. Se non volete appesantire troppo la TV, la soluzione migliore, anche per collegare eventuali dischi esterni, è Xiaomi Mi Box S, un media center con Android TV, al quale potete collegare dischi o chiavette per trasformarlo, con software come Kodi, in un centro multimediale.

Potrete quindi ascoltare musica, anche dai servizi in streaming più gettonati, guardare le foto, vedere i vostri film scaricati da varie piattaforme e molto altro. È presente il supporto all’audio DTS-HD e al Dolby Stereo per un suono di alta qualità. Ed ecco che arriviamo al terzo componente della nostra proposta, la soundbar Redmi da 30 watt, che può essere collegata alla TV sia tramite Bluetooth che tramite cavo, permettendo quindi di posizionarla sotto la TV o magari dietro al divano, per una migliore sonorità.

Squid Game? Un successo anche per Halloween

Una delle serie TV di maggiore successo degli ultimi tempi è Squid Game, che sta portando grossi guadagni a Netflix che l’ha lanciata. Se vi ha appassionato, o se volete godervela sul vostro nuovo sistema Home theatre a basso costo, non c’è niente di meglio di un costume, da sfoggiare nella festa di Halloween, o per una serata full immersion con qualche amico.

Su Gshopper trovate una splendida offerta per acquistare i costumi delle guardie, completi di cintura, guanti e maschera nera (con uno dei tre simboli a scelta). Il prezzo è particolarmente allettante, e se frequentate raduni cosplay è indubbiamente un must.

