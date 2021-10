Di tanto in tanto le domande di brevetto depositate dai vari produttori di smartphone ci offrono la possibilità di scoprire alcune delle novità che hanno in programma di lanciare e anche Xiaomi rientra nel gruppo di aziende piuttosto impegnate nella registrazione di brevetti.

E così nelle scorse ore sono emersi dei dettagli su un brevetto di design del colosso cinese che ha ad oggetto uno smartphone che si caratterizza per uno schermo arrotondato e una fotocamera importante con teleobiettivo.

Così come apprendiamo da Let’s Go Digital, la domanda del brevetto in questione è stata presentata da Xiaomi presso The Hague International Design System (il database di design industriale del World Intellectual Property Office) a settembre 2020 e la relativa documentazione è stata pubblicata il 15 ottobre 2021.

Xiaomi brevetta un nuovo smartphone

Il design brevettato dal colosso cinese si caratterizza per un look moderno con gli angoli arrotondati e per uno schermo di dimensioni generose e una cornice praticamente inesistente. Nell’angolo in alto a sinistra è presente un foro per la fotocamera frontale e anche lo schermo è arrotondato.

Lo schermo curvo e la cornice ridotta suggeriscono che si tratti di uno smartphone di fascia alta e ciò sembra confermato dalla tripla fotocamera sul retro, posizionata nella parte centrale della scocca e che potrebbe avere come sensore principale uno da 108 megapixel di dimensioni notevoli, accompagnato da un obiettivo ultra grandangolare e da un teleobiettivo.

Non ci sono pulsanti o porte visibili sulle immagini del brevetto e potrebbero essere aggiunti in un secondo momento, così come in passato è già capitato con i brevetti di design di Xiaomi.

Resta da capire se il colosso cinese deciderà di usare questo design in uno smartphone destinato alla commercializzazione, magari già con la serie Xiaomi 12, in arrivo alla fine del 2021.

