Samsung nei giorni scorsi ha annunciato di avere organizzato un nuovo evento Unpacked per mercoledì 20 ottobre alle ore 16, senza tuttavia sbilanciarsi su quali prodotti saranno i principali protagonisti di tale appuntamento.

Nelle ultime ore sono emersi alcuni interessanti dettagli su due degli smartphone più popolari e desiderati del colosso coreano, ossia Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, che potrebbero essere anche loro in qualche modo tra i protagonisti dell’evento di mercoledì.

Le possibili novità di Samsung

In particolare, Samsung potrebbe sfruttare l’occasione per lanciare Galaxy Studio, ossia una soluzione che dovrebbe aiutare gli utenti a personalizzare gli smartphone dell’azienda e a renderli più vicini al proprio stile. E tra le novità studiate dal colosso coreano vi sarebbero pure ulteriori varianti cromatiche per i due telefoni pieghevoli dell’azienda.

Galaxy Studio dovrebbe essere una soluzione dedicata non soltanto ai Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G ma anche ai telefoni della serie Samsung Galaxy S21.

Sempre nei giorni scorsi il produttore ha pubblicato due video su YouTube che mettono in risalto alcune delle potenzialità dello speciale form factor dei suoi due smartphone pieghevoli (sia dal punto di vista della personalizzazione che da quello del multitasking) e anche tali filmati potrebbero essere in qualche modo legati all’annuncio che si appresta a fare.

Per sapere cosa Samsung abbia in serbo per noi non c’è altro da fare che avere pazienza ancora per qualche giorno (l’evento potrà essere seguito qui) o attendere la prossima serie di indiscrezioni.

Una cosa, tuttavia, sembra certa: il successo ottenuto dai due nuovi pieghevoli del colosso coreano, andato forse oltre le più rosee aspettative dell’azienda, ha messo questi due telefoni al centro dell’attenzione, relegando quelli della serie Samsung Galaxy S21 ad un ruolo marginale. Resta da capire se ciò potrebbe avere effetti anche sulla prossima generazione di Galaxy S.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy Z Flip3 5G