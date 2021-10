Dal gruppo WINDTRE arriva una nuova interessante promozione che ha come protagonista Very Mobile, ossia il suo operatore telefonico virtuale e che mira a strappare clienti alla concorrenza.

Ad alcuni ex clienti Very Mobile, WINDTRE, Wind e 3 Italia, infatti, sarà proposto fino al 21 ottobre 2021 (salvo eventuali proroghe) di passare a Very Mobile attivando l’offerta all inclusive Very Special ad un prezzo decisamente vantaggioso.

Very Special a 7,99 euro al mese per chi torna in WINDTRE

Very Special mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e ben 130 Giga di traffico dati sotto copertura 4G (con velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload) al costo di 7,99 euro al mese.

Questo è il testo dell’SMS inviato da Very Mobile agli ex clienti del gruppo WINDTRE selezionati:

Per te 130 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese se passi a Very entro il 21/10! In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/special o nei negozi Very.

La medesima offerta è disponibile anche online in caso di attivazione di un nuovo numero o di portabilità del proprio per chi proviene da Iliad, PosteMobile, Fastweb e alcuni operatori virtuali (BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU). Potete trovare la pagina dedicata a tale promozione seguendo questo link.

Ricordiamo che il traffico dati incluso in tale offerta può essere usato anche in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea e nel Regno Unito nel limite di 4,4 Giga al mese mentre per le chiamate e gli SMS non vi sono limitazioni.

Potete trovare tutte le offerte di Very Mobile seguendo questo link.

