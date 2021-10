Di tanto in tanto il team di Vodafone aggiorna l’elenco dei dispositivi supportati dalla rete 5G di questo operatore e nelle scorse ore sono stati inseriti nuovi modelli di Samsung, Xiaomi, OPPO e Motorola, oltre alla serie Apple iPhone 13.

Ricordiamo che per usufruire della rete 5G di Vodafone non è sufficiente trovarsi in una delle aree coperte (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria) ma bisogna anche utilizzare uno smartphone compatibile tra quelli elencati nel sito Web dell’operatore.

Aumentano gli smartphone supportati dalla rete 5G di Vodafone

Tra le novità aggiunte di recente troviamo:

Samsung Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3, Galaxy A52s 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A22 5G e Galaxy A32 5G

Xiaomi 11T, 11T Pro, Mi 11 Lite, Mi 11i, Mi 11 e 11 Lite NE

OPPO Find X3 Lite, Find X3 Neo, Find X3 Pro, Reno6, Reno6 Pro e A54 5G

Realme 8 5G

TCL 20R 5G

Motorola Edge 20 lite

la serie Apple iPhone 13

Questo è l’elenco aggiornato con tutti i dispositivi supportati:

Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note10+ 5G, Samsung Galaxy A90 5G, HUAWEI P40 5G, HUAWEI P40 Pro 5G, HUAWEI Mate20 X 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Motorola G 5G Plus, Oppo Find X2 Pro 5G, Oppo Find X2 Lite 5G e TCL 10 5G, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Samsung ZFold 2 5G, Samsung ZFlip 5G, Samsung Note 20 Ultra 5G, Huawe Mate40 Pro 5G, Samsung Note 20 5G, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Samsung Galaxy A51 5G, Samsung A42 5G, Xiaomi Mi 10T lite 5G, Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, TCL 20 5G, Samsung S21 5G, Samsung S21+ 5G e Samsung S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note10+ 5G, Samsung Galaxy A90 5G, Huawei P40 5G, Huawei P40 Pro 5G, Huawei Mate20 X 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Motorola G 5G Plus, Oppo Find X2 Pro 5G, Oppo Find X2 Lite 5G, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Samsung ZFold 2 5G, Samsung ZFlip 5G, Samsung Note 20 Ultra 5G, Huawei Mate40 Pro 5G, Samsung Note 20 5G, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Samsung Galaxy A51 5G, Samsung A42 5G, Xiaomi Mi 10T lite 5G, Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, TCL 20 5G, Samsung S21 5G, Samsung S21+ 5G, Samsung S21 Ultra 5G, TCL 10 5G, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, Samsung Zflip3, Samsung Zfold3, Oppo Find X3 Lite, Oppo Find X3 Neo, Oppo Find X3 Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi11 lite, Xiaomi Mi11i, Xiaomi Mi11, Xiaomi Mi11 Lite NE, Oppo Reno 6, Oppo Reno 6 Pro, Samsung A52s 5G, Samsung A52 5G, Oppo A54 5G, Realme 8 5G, TCL 20R 5G, Samsung A22 5G, Motorola Edge 20 lite, Samsung A32 5G, iPhone 12 Mini.

