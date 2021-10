Da ormai molti mesi la carenza di semiconduttori sta avendo un impatto molto importante sui piani di lancio di un gran numero di aziende legate al mondo mobile, come ben sappiamo, ma anche su quello automobilistico e non solo. Un nuovo rapporto pubblicato da Canalys svela come durante il Q3 2021 il mercato globale degli smartphone si sia ridotto del 6%.

Il Q3 2021 segna un crollo delle vendite di smartphone

“La carenza dei chip è davvero arrivata“, sottolinea Ben Stanton, Principal Analyst di Canalys. “L’industria degli smartphone sta cercando di massimizzare la produzione di dispositivi nel miglior modo possibile. Dal lato dell’offerta, i produttori di chipset stanno aumentando i prezzi per disincentivare gli ordini eccessivi, nel tentativo di colmare il divario tra domanda e offerta. Ma nonostante ciò, le carenze non si attenueranno fino al 2022 inoltrato. Di conseguenza, oltre agli elevati costi di trasporto globale, i marchi di smartphone hanno aumentato con riluttanza i prezzi al dettaglio dei dispositivi“.

Nonostante i dati negativi registrati da Canalys, la situazione è cambiata ben poco per quanto riguarda i più importanti produttori di smartphone: Samsung è ancora al comando con il 23% di market share; Apple ha soffiato nuovamente il secondo posto a Xiaomi tornando al 15% per via della forte domanda di iPhone 13; Xiaomi, invece, si riposiziona al terzo posto con il 14% di quote di mercato seguita poi da Vivo e OPPO con il 10%.

Questo grave problema interessa tutti i più grandi player del mondo mobile: Apple, ad esempio, ha ridotto la produzione di iPhone 13 di 10 milioni di unità; Samsung, invece, è stata costretta a rimandare il lancio di Samsung Galaxy S21 FE agli inizi di gennaio. Non è chiaro se effettivamente la carenza di semiconduttori terminerà nel 2022 o sarà necessario attendere più tempo, ma nel mentre le più grandi aziende si stanno organizzando come possono per cercare di soddisfare la crescente richiesta di prodotti.

