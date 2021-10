State cercando un nuovo tablet Android, o un computer portatile sul quale installare Windows 11 ed eseguire le app Android, non appena Microsoft rilascerà la funzione? Grazie alla promozione di Teclast, attiva dal 18 al 20 ottobre su AliExpress, avrete la possibilità di acquistare tutti i prodotti più recenti a prezzi straordinari.

Teclast Brand Day su AliExpress

Protagonista assoluto dell’evento promozionale sarà Teclast F15 Plus 2, un notebook caratterizzato da uno schermo IPS FullHD da 15,6 pollici con cornici ultra sottili e uno chassis metallico che permette di contenere il peso in appena 1,65 Kg, con uno spessore di soli 18 millimetri.

A bordo troverete una CPU Intel Gemini Lake Refresh di ottava generazione, affiancata da 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB, due USB 3.0, una porta USB Type-C e una mini HDMI, così da poter collegare rapidamente dispositivi e schermi esterni. La tastiera retroilluminata è di tipo esteso, con tastierino numerico, ideale quindi anche per un uso ufficio.

Il prezzo valido dal 18 al 20 ottobre è di 310,94 dollari, pari a circa 268 euro, un prezzo interessante visto il prodotto. Trovate maggiori dettagli, informazioni e link visitando la pagina raggiungibile tramite il collegamento a fine articolo.

Molto interessanti anche gli altri prodotti protagonisti dell’evento, tra cui Teclast M40, un tablet con schermo da 10,1 pollici e connettività 4G, o Teclast P20HD, anch’esso dotato di schermo da 10 pollici e connettività cellulare. Entrambi sono ideali per lo studio ma anche per il lavoro, grazie proprio alla possibilità di inserire una SIM e di poterli utilizzare anche in viaggio, senza ricorrere a WiFi o al tethering.

Non mancheranno offerte relative ad altri prodotti, come Teclast P80, P80X e M40 SE, oltre a offerte strepitose sui notebook F7 Plus e F15S. L’appuntamento è fissato per il 18 ottobre e l’evento promozionale durerà solamente fino al 20 ottobre. Segnatevi dunque la data sul calendario e preparatevi a risparmiare con le offerte Teclast.

Teclast Brand Day dal 18 al 20 ottobre

Informazione Pubblicitaria