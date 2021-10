Negli ultimi mesi Samsung Galaxy S21 FE è stato al centro di un vortice di eventi tra rumor, leak, conferme e varie contraddizioni. Il tanto atteso nuovo smartphone “economico” della serie Galaxy S21 era atteso diversi mesi fa ma, a seguito di gravi problemi come la carenza di semiconduttori, si era addirittura pensato che fosse stato definitivamente rimosso dai piani di lancio di Samsung.

Samsung Galaxy S21 FE arriverà l’11 gennaio 2022?

Pochi giorni fa, invece, un piccolo spiraglio di luce: Samsung Galaxy S21 FE esiste, è vivo e vegeto, e vedrà la luce del sole a gennaio al posto di Samsung Galaxy S22 – con buona pace per chi spera di vederlo giorno 20 ottobre durante l’evento Samsung Galaxy Unpacked Part 2. Ebbene, in queste ore, tre nomi di alto livello – Ross Young, Max Weinbach e Jon Prosser – confermano che lo smartphone del colosso sudcoreano sarà per davvero presentato durante il mese di gennaio 2022.

Ross Young, infatti, ha pubblicato un tweet in cui sottolinea che “l’inizio della produzione avverrà durante il mese di dicembre con il lancio a gennaio.” Jon Prosser, altro volto noto nel mondo hi-tech, insieme a Max Weinbach, hanno risposto al tweet di Young confermandone la veridicità. Infine, è lo stesso Prosser a ritornare sui suoi passi svelando la probabile data di lancio dello smartphone: 11 gennaio 2022.

Cosa ne pensate di questi rumor? Secondo voi Samsung Galaxy S21 FE arriverà a gennaio 2022? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui in basso.

In copertina Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy S10 torna in vita con questa custom ROM basata su Android 12