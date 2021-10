Se il vostro smartphone vi sta per lasciare o se non avete mai preso in considerazione di acquistare uno smartwatch ma avete visto il video sulla nostra recensione Samsung Galaxy Watch4 e volete acquistarlo anche voi, il colosso sudcoreano ha dato il via a una interessante iniziativa che vi permette di risparmiare un bel po’ direttamente nel carrello.

10% di sconto con Flash Weekend di Samsung

Con il Flash Weekend di Samsung, infatti, da oggi, 15 ottobre, e fino al 18 ottobre alle ore 23:59, avete l’opportunità di ottenere il 10% di sconto se applicherete il seguente codice coupon in fase di acquisto: “SAMSUNGFLASH”.

Il buono, come da regolamento, è valido per tutti coloro che effettueranno un acquisto tramite lo Shop online di Samsung per un qualsiasi prodotto a marchio Samsung ad eccezione di tutti quelli indicati a questo indirizzo. Inserendo il codice coupon indicato qualche riga più in su in fase di acquisto, lo sconto del 10% sarà automaticamente applicato sul prezzo di vendita sullo Shop online di Samsung.

Ottieni il 10% di sconto sullo shop di Samsung

