HONOR 50 Lite è il nome di uno degli smartphone della serie HONOR 50 in arrivo in Europa alla fine di ottobre e nelle scorse ore in Rete si sono diffuse le prime immagini di tale device e quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche.

Si tratta di una sorta di versione riveduta e corretta di Huawei Nova 8i e ciò sia per quanto riguarda il design che per la dotazione hardware, quella tipica di uno smartphone di fascia media (dovrebbe essere venduto ad un prezzo di circa 300 euro).

Le principali caratteristiche di HONOR 50 Lite

La scheda tecnica di questo nuovo smartphone di HONOR dovrebbe includere un display LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e un foro a forma di pillola nell’angolo in alto a sinistra per fare spazio a una fotocamera da 16 megapixel, un processore Qualcomm Snapdragon 662, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, uno macro da 2 megapixel e uno per il calcolo della profondità da 2 megapixel).

Tra le altre caratteristiche di HONOR 50 Lite dovremmo trovare un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sulla parte laterale della scocca, il supporto Bluetooth 5.0 e NFC, una batteria da 4.300 mAh con supporto alla tecnologia di ricarica rapida SuperCharge.

Per quanto riguarda l’aspetto software, infine, il nuovo smartphone di HONOR dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo l’interfaccia Magic UI 5.0 basata su Android 11 e, cosa ancora più importante, con il supporto ai Google Mobile Services (come gli altri modelli della serie HONOR 50), grazie al quale gli utenti potranno usufruire di un’esperienza Android completa (inclusi i tanti servizi offerti dal colosso di Mountain View).

Non ci resta che attendere il lancio ufficiale per scoprire se il prezzo di circa 300 euro sarà confermato e in quali Paesi HONOR 50 Lite arriverà subito.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di HONOR del mese