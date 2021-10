La possibilità di poter utilizzare app Android su Windows 11 è una funzionalità molto attesa da tutti gli utilizzatori del popolare sistema operativo desktop di Microsoft. Circa un mese fa spuntò un leak che vedeva protagonista il Windows Subsystem for Android, ovvero ciò che a livello di sistema si occuperà effettivamente di tradurre le app in modo che possano essere utilizzate su Windows. L’ultimo leak si spinge oltre e mostra, grazie ad alcuni screenshot, diverse app Android in funzione su Windows 11.

Il leak proviene da una persona che sostiene di far parte del team che si occupa di eseguire i porting per Microsoft. Le immagini sono piuttosto eloquenti e mostrano WeChat e Bilibili in azione (un social che attualmente sta acquisendo molta popolarità in Cina). Il leak precente a questo odierno mostrava come i requisiti minimi per poter disporre di WSA fossero: una versione di Windows 11 22000 o superiore (ergo dalla prima release in poi), una CPU x86 a 64 bit o ARM e almeno 8 GB di RAM.

Sorprende anche sapere che probabilmente le app Android potranno essere utilizzate anche sulle ultime Xbox. Per far sì che fosse possibile utilizzare le app mobile su Windows e per poterle trovare tutte sul Microsoft Store, l’azienda di Redmond ha collaborato con Amazon così che potesse utilizzare l’Amazon Appstore per distribuire le app. Microsoft ha inoltre collaborato con Intel per Intel Bridge che fa da “traduttore” per le app Android in modo che possano essere utilizzate su un sistema x86 come Windows.

Per ora non è chiaro quando questa funzionalità arriverà sui nostri PC dato che Microsoft si è limitata a dichiarare che “arriverà presto” e farà la sua comparsa in primis per gli utenti Insider e poi per tutti gli altri. È possibile che possa arrivare verso l’inizio del prossimo anno ma ovviamente non c’è alcuna data certa.