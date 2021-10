Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di un nuovo power bank economico: stiamo parlando di Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro.

Il nuovo power bank di Xiaomi ha come nome prodotto la sigla PB1030ZM e può essere considerato il successore di Mi Power Bank 3 Pocket Edition (PB1022ZM), device lanciato lo scorso anno proprio in questo periodo.

Le principali caratteristiche di Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro

Caratterizzato da un design curato e da una finitura lucida, il nuovo power bank del colosso cinese sarà disponibile in due colorazioni, bianca e blu, e può contare su una capacità da 10.000 mAh (come il suo predecessore) e sul supporto alla ricarica rapida a 33 W (invece di 22,5 W come nel precedente modello).

Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro ha solo due porte, una USB Type-C e una USB Type-A (il suo predecessone ne ha quattro, ossia due USB Type-A, una USB Type-C e una MicroUSB), pesa 212 grammi e ha dimensioni piuttosto contenute (105 x 55,8 x 25,5 mm).

Tra le altre feature del nuovo power bank del colosso cinese troviamo una scocca realizzata in materiale PC + ABS, il supporto ad un ingresso da 22,5 W, la possibilità di utilizzarlo per caricare diversi tipi di dispositivi (grazie alla compatibilità con USB PD) e nella confezione di vendita è incluso un cavo 2-in-1 USB Typ-C to USB Type-C/Type-A.

Prezzo e disponibilità del nuovo power bank

Così come apprendiamo, Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro sarà disponibile in pre-ordine in Cina a partire da oggi al prezzo di 199 yuan, pari al cambio a circa 26 euro.

Al momento non vi sono informazioni su una sua possibile commercializzazione anche in altri mercati ma è probabile che il produttore decida di usare un nome differente. Nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.

Potrebbe interessarti anche: power bank per tutte le tasche