In queste ore un utente su Reddit munito dello smartwatch Samsung Galaxy Watch4 ha notato un comportamento singolare dell’applicazione Samsung Health: il grafico continuo circa le registrazioni del battito cardiaco è misteriosamente scomparso.

Samsung Health cambia il grafico del battito cardiaco

Scavando più a fondo, si è scoperto che un nuovo aggiornamento recentemente rilasciato dall’azienda rimuove questa funzionalità: adesso l’applicazione mostra alcune barre temporali con i dati relativi alla frequenza cardiaca media, minima e massima.

La conferma di questa cambiamento arriva direttamente dal servizio di assistenza clienti in risposta a una richiesta di chiarimento da parte dell’utente:

Grazie per aver confermato Tomasz. Solo per farti sapere, abbiamo un aggiornamento dell’applicazione sulla nostra app per la salute. La frequenza cardiaca continua rimossa da Samsung Health era una funzionalità integrata degli ultimi aggiornamenti dell’app. In questo caso, mi dispiace informarti che poiché l’aggiornamento era già installato sul tuo dispositivo, non possiamo cambiarlo di nuovo in un grafico continuo.

Il nuovo grafico è legato alla versione 6.19.1.001 e ovviamente non intacca coloro che non hanno ancora installato il nuovo aggiornamento. Se però lo avete installato e non siete contenti del nuovo sistema di tracking del battito cardiaco, potete ritornare facilmente alla vecchia versione scaricando l’apposito APK da questo link di APK Mirror.