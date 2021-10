A seguito dell’arrivo di Android 12 sul canale AOSP, tanti sviluppatori hanno iniziato a realizzare le prime custom ROM basate su Android 12 per alcuni smartphone OnePlus e Xiaomi.

Android 12 su Samsung Galaxy S10 con una custom ROM

Quest’oggi scopriamo che un membro riconosciuto di XDA ha pubblicato una versione preliminare di LineageOS 19.0, basata su Android 12, per la serie Samsung Galaxy S10. Se avete tra le mani un Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ o Galaxy S10e, potete fin da subito scaricare la custom ROM e provare le novità del nuovo e atteso sistema operativo di Google.

Sebbene si tratti di una versione preliminare, quindi potenzialmente ricca di bug, la custom ROM è abbastanza stabile e sono funzionanti anche i principali componenti interni come il modulo Wi-Fi, il Bluetooth, il sensore per le impronte digitali, gli speaker, la fotocamera e molto altro; c’è qualche problema con il VoLTE e il VoWiFi, ma è più che naturale considerando lo stato iniziale dei lavori. La custom ROM offre anche pieno supporto a monet, il motore grafico di Android 12 che permette di cambiare gli accenti di colore al sistema operativo in base al wallpaper.

Al link sottostante trovate tutte le informazioni per scaricare e installare la custom ROM. Ovviamente vi consigliamo di seguire attentamente tutte le indicazioni, munirvi di una custom recovery come la TWRP e di effettuare il backup dei dati salvati sul telefono.

Scarica LineageOS 19.0 per Samsung Galaxy S10

