Il lancio degli smartphone della serie OPPO Reno6 è stato accolto con particolare interesse dagli utenti Android e dagli addetti ai lavori, in quanto tali device sembrano avere tutte le carte in regola per ritagliarsi un proprio spazio in un mercato molto competitivo, soprattutto nella fascia alta e lo staff di DxOMark ha deciso di mettere alla prova la fotocamera del modello migliore, OPPO Reno6 Pro Plus.

Si tratta di uno smartphone destinato soltanto al mercato cinese e che può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 870, un display da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata.

DxOMark mette alla prova la fotocamera di OPPO Reno6 Pro Plus

Queste sono le caratteristiche principali della quadrupla fotocamera posteriore dello smartphone di OPPO:

sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, com PDAF, apertura f/1.8 e pixel da 1,0µm

sensore ultra grandangolare da 16 megapixel con apertura f/2.2 e pixel da 1,0µm

teleobiettivo da 13 megapixel con zoom ottico 2x, PDAF e apertura f/2.4

sensore macro da 2 megapixel con pixel da 1,75µm

registrazione video a risoluzione 4K (a 60 e 30 fps) e 1080p (a 60 e 30 fps)

Nei test condotti da DxOMark, OPPO Reno6 Pro Plus è riuscito a ottenere 126 punti nelle foto, 108 punti nei video e 64 punti nello zoom, per un risultato complessivo di 121 punti, grazie al quale lo smartphone raggiunge in classifica Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) e Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition.

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono l’alto livello dei dettagli, la precisione dell’autofocus, il bilanciamento del bianco nei video e l’esposizione dell’oggetto con il sensore ultra grandangolare. Poco convincenti, invece, si sono rivelati il rumore nei video, la perdita di dettagli con il teleobiettivo, la limitata gamma dinamica nei video e la stabilizzazione dei video mentre si cammina.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.

Leggi anche: la recensione di OPPO Reno6 Pro