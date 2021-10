Clienti Vodafone invitati a riavviare lo smartphone per sfruttare il VoLTE

Nella giornata di ieri, 12 ottobre 2021, Vodafone ha iniziato a comunicare ad alcuni propri clienti la necessità di procedere ad un riavvio dello smartphone in ragione di alcuni aggiornamenti relativi alla rete mobile dell’operatore: si tratterebbe della funzionalità VoLTE, che permette di effettuare chiamate utilizzando la rete 4G.

In particolare, Vodafone ha inviato degli SMS con testo di questo tipo: «Abbiamo effettuato degli aggiornamenti sulla nostra rete. Per utilizzare al meglio I nostri servizi ti invitiamo a spegnere e riaccendere il telefono».

A quanto pare, gli aggiornamenti di cui parla Vodafone nel messaggio attengono alla riattivazione della funzionalità VoLTE (Voice over LTE). Grazie a questa tecnologia, i clienti in possesso di smartphone compatibili hanno la possibilità di chiamare su rete 4G, evitando il classico e scomodo switch verso reti inferiori (che nel caso di Vodafone, stante l’avvenuto spegnimento del 3G, è il vecchio 2G, che naturalmente non permette di navigare mentre si telefona).

Ai fini dell’utilizzo del servizio è necessario aver attivato la relativa impostazione direttamente sul proprio smartphone. L’avvenuta attivazione potrebbe essere segnalata anche dalla comparsa della relativa icona VoLTE.

