La prossima settimana sarà ricca di eventi estremamente importanti. Andando con ordine, infatti, il 18 ottobre ci sarà un evento Apple con il probabile arrivo dei nuovi MacBook Pro con display MiniLED; il 19 ottobre ci sarà l’evento Google con i tanto attesi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro e non solo; e il 20 ottobre ci sarà un nuovo evento Samsung.

Un nuovo evento Samsung il 20 ottobre

Il colosso sudcoreano ha ufficialmente annunciato l’evento Galaxy Unpacked Part 2 per il giorno 20 ottobre alle ore 16:00 in cui svelerà qualche interessante novità relativa al mondo dei dispositivi Galaxy. “I nostri utenti sono variegati e vivono la vita in tanti modi colorati, interessanti e unici. In quanto tale, la tecnologia che usano ogni giorno dovrebbe riflettere la loro individualità” – si legge nella nota di annuncio dell’evento.

Sebbene non sia abbastanza chiaro a cosa faccia riferimento la compagnia, molto probabilmente verrà svelato un sistema di personalizzazione dei dispositivi Galaxy. Resta altamente improbabile che durante l’evento – questo il link di YouTube per guardarlo in streaming – assisteremo alla presentazione di nuovi dispositivi, tanto meno il tanto atteso Samsung Galaxy S21 FE il cui futuro è avvolto nel mistero – per alcuni non arriverà mai, mentre per altri verrà presentato a inizio 2022.

Cosa ne pensate di questo evento? Secondo voi quali novità ha in serbo Samsung per i suoi utenti? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

