Xiaomi 11 Lite 5G NE è stato il primo, insieme alla serie Xiaomi 11 T, ad abbandonare il prefisso Mi, che da sempre ha contraddistinto gli smartphone del colosso cinese. Il nuovo medio gamma, che grazie al supporto alle reti 5G è tra i più desiderati della fascia media, è protagonista di una ottima offerta su Goboo, store online cinese che spedisce dall’Europa, offrendo supporto e garanzia ufficiale del produttore.

Xiaomi 11 Lite 5G NE in tre varianti

Sono dunque tre le versioni del medio gamma Xiaomi in promozione, e come dicevamo si tratta di smartphone originali, in versione globale, con due anni di garanzia ufficiale e con il supporto del produttore stesso, per cui acquistabili con la massima tranquillità. La spedizione avviene dai magazzini europei (Spagna) in meno di una settimana, senza costi aggiuntivi e con un periodo di 30 giorni entro cui restituire il telefono nel caso ci fossero problemi, ma anche in caso di ripensamento.

Caratterizzato da un design snello e dal peso piuma rispetto alla maggior parte dei concorrenti, Xiaomi 11 Lite 5G NE offre uno schermo AMOLED con refresh a 90 Hz e supporto alla tecnologia Dolby Vision, fotocamera con sensore principale da 64 megapixel, Snapdragon 778G e slot per due SIM 5G.

Decisamente allettante il prezzo della versione “base”, dotata cioè di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che può essere vostra a soli 299 euro, con un coupon da 10 euro in omaggio, da utilizzare per un acquisto successivo. Potete preordinare lo smartphone entro il 18 ottobre, versando un acconto di soli 20 euro per assicurarvi la vostra unità, e pagando il saldo entro il 20 ottobre.

Se non doveste riuscire a completare il pre ordine, potete approfittare dell’offerta lampo valida dal 18 al 20 ottobre, che vi permetterà di ottenere Xiaomi 11 Lite 5G NE a 299 euro, senza però il coupon da 10 euro. Ottime promozioni anche per le versioni 8-128 GB, (con un coupon da 50 euro in regalo) e 8-256 GB, per il quale il coupon arriva a ben 70 euro, sempre in caso di pre ordine. Per tutti in regalo anche una Mi Reusable Bag, ottima per le vostre giornate di shopping, tecnologico e non. A seguire i link per l’acquisto.

Questo invece il dettaglio dei coupon in regalo:

I clienti che acquistano Xiaomi 11 Lite 5G NE a 449 euro riceveranno 5 coupon per un valore totale di 70€ da utilizzare su acquisti futuri.

I cinque coupon sono: 5€ di sconto su un ordine superiore a 10€, due coupon da 10€ di sconto su ordini superiori a 40€, 15€ di sconto su ordini superiori a 80€, e 30€ di sconto su ordini superiori a 150€.

I tre coupon sono: 5€ di sconto su ordini superiori a 10€, 15€ di sconto su ordini superiori a 80€, e 30€ di sconto su ordini superiori a 150€.

Il(i) coupon sarà(saranno) consegnato(i) automaticamente sul conto del cliente entro 24 ore dal pagamento del saldo restante.

I coupon sono validi per 30 giorni dopo la loro emissione.

Il o i buoni non saranno validi se l’ordine viene restituito.

