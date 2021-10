C’è un nuovo Iliad Store in arrivo nel Centro-Nord Italia

Iliad ci ha messo ben poco a conquistare il pubblico italiano e sta progressivamente capillarizzando la propria presenza sul territorio: prossimamente verrà aperto un nuovo Iliad Store a Rimini e lo testimonia il fatto che l’operatore abbia avviato la ricerca di personale.

Sul sito ufficiale di Iliad ha fatto capolino un nuovo annuncio relativo ad una posizione aperta, in particolare si tratta di una posizione da Store Assistant da inserire nello Store di prossima apertura a Rimini. Quest’ultima informazione non viene specificata, tuttavia si può facilmente dedurre dal fatto che al momento l’operatore non ha negozi principali, né in città né in provincia. Purtroppo mancano precise indicazioni relative alla location e alle tempistiche.

L’apertura a Rimini porterà a 25 il computo totale degli Iliad Store sparsi sul territorio italiano (22 già aperti, più due in arrivo a Torino e Pescara).

Requisiti e candidature

Per quanto riguarda la posizione, nell’annuncio viene descritta così:

«Vivrai un’esperienza emozionante in una squadra eccezionale:

Sarai d’ispirazione per una nuova generazione di clienti, illustrando loro la ricchezza dei nostri servizi;

Ti prenderai cura dei clienti, comprenderai le loro esigenze e fornirai loro la migliore soluzione;

Renderai comprensibile il gergo tecnico utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, e condividerai il tuo entusiasmo per il nostro brand;

Assicurerai che ogni cliente sia pienamente soddisfatto».

Ecco, invece, i requisiti richiesti:

«• Sei allegro, cordiale, aperto e ami condividere le tue conoscenze con gli altri;

• Hai esperienza nel servizio in-store o nel servizio clienti, e ti piace aiutare gli altri;

• Sei un appassionato delle innovazioni di Iliad e riconosci i valori del nostro marchio;

• Ti piace lavorare in team e sai essere reattivo e proattivo;

• Sei motivato ad imparare e crescere in un ambiente in continua evoluzione».

Siete interessati a lavorare nel nuovo Iliad Store di Rimini? Potete presentare la vostra candidatura a questo link.

