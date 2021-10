Sul Mi Store sono disponibili alcune offerte che potrebbero interessarvi se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media o medio-alta. Troviamo infatti in promozione Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro e Xiaomi 11 Lite 5G NE, che potete acquistare in sconto e con qualche regalo (coi primi due).

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro e Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta su mi.com

Partiamo dallo smartphone meno costoso, ossia Xiaomi 11 Lite 5G NE (qui la nostra recensione), che mette a disposizione display AMOLED da 6,55 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 778G, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e batteria da 4250 mAh.

Potete acquistare Xiaomi 11 Lite 5G NE sul sito ufficiale mi.com in offerta al prezzo di 369,90 euro (6-128 GB) o di 399,90 euro (8-128 GB), con uno sconto di rispettivamente 30 e 50 euro.

Se cercate qualcosa di più potreste considerare l’offerta riguardante Xiaomi 11T, uno smartphone con display AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+, SoC MediaTek Dimensity 1200 Ultra, 8 GB di RAM, 128/256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP e batteria da 5000 mAh (con ricarica rapida a 67 W).

Potete acquistare Xiaomi 11T sul sito ufficiale mi.com sfruttando più offerte: fino alle 12:59 del 13 ottobre 2021 potete portarvelo a casa in versione 8-256 GB a 549,90 euro con la possibilità di ottenere Mi TV P1 32 in regalo (primi 500) oppure Redmi Buds 3 Pro (successivi 500), anche con pagamento a tasso zero in 12 o 24 mesi. In alternativa potete optare per la versione 8-128 GB, in sconto a 549,90 euro con Redmi Buds 3 Pro in omaggio e spedizione tra il 15 e il 18 ottobre (sempre con tasso zero).

Se invece puntate a Xiaomi 11T Pro, dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 888, potreste infine considerare la proposta valida fino alla fine del mese di ottobre: la versione 8-128 GB è disponibile a 649,90 euro con Mi True Wireless Earphones 2 Pro in omaggio, quella da 8-256 GB a 699,90 euro con il medesimo regalo.

Se siete interessati ad acquistare Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro o Xiaomi 11 Lite 5G NE approfittando delle suddette promozioni potete seguire il link qui sotto.

acquista Xiaomi 11T, 11T Pro o 11 Lite 5G NE in offerta su mi.com

Potrebbe interessarti: Recensione Xiaomi 11T Pro