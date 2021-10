In seguito della scoperta che il team di sviluppo di WhatsApp beta sta lavorando alla nuova funzione “Community”, quest’oggi la compagnia rilascia la versione 2.21.21.7 di WhatsApp beta con alcune novità per quanto riguarda la gestione dei backup sul cloud.

Novità WhatsApp beta 2.21.21.7

Prima di tutto ci teniamo a precisare che la sopracitata funzione non è ancora disponibile per gli utenti, ma siamo in grado di scoprirne il funzionamento grazie al team di WABetaInfo. Dalle informazioni condivise, scopriamo che il team di WhatsApp beta sta lavorando alla possibilità di far gestire in maniera granulare le dimensioni del backup suddividendolo in varie categorie da caricare o meno sul cloud: video, foto, audio, documenti e altro.

Quale sarebbe il motivo per cui un utente dovrebbe poter escludere il backup di una categoria (magari dei video) se, fino ad oggi, i backup di WhatsApp non incidono sullo spazio a disposizione su Google Drive? È possibile che le due aziende – WhatsApp e Google – abbiano rivalutato l’accordo per offrire invece un piano di spazio sul cloud con una quota limitata. Sebbene si tratti di un rumor e non ci siano ancora informazioni ufficiali in merito, la possibilità di gestire in maniera granulare quali categorie di file immagazzinare in un backup potrebbe fare riferimento proprio a una novità in arrivo per Google Drive.

Come aggiornare WhatsApp beta

La versione 2.21.21.7 di WhatsApp beta è attualmente in rilascio per tutti gli utenti iscritti al canale beta sul Play Store; in alternativa, potete reperire l’APK da questo link di APK Mirror per installarlo manualmente. Vi ricordiamo, infine, che la funzionalità descritta in questa news non è ancora disponibile per gli utenti.