Risale al mese di marzo di quest’anno la creazione da parte di Google della Android Ready SE Alliance, finalizzata a spingere l’adozione di chiavi e patenti in formato digitale. Al Google I/O 2021, poi, Big G aveva persino annunciato l’introduzione in Android 12 del supporto alla funzione Digital Car Key, pensata per aiutare gli utenti ad aprire le proprie auto direttamente con lo smartphone.

Nonostante quell’interessante annuncio e le successive voci sul ruolo di Trova il mio dispositivo, finora nelle versioni beta di Android 12 (ecco la nostra prova dell’ultima) non si è fatta alcuna menzione di questa nuova interessante funzione del robottino.

Google Play Services: tracce di Digital Car Key

Venendo ai fatti del giorno, l’ultimo aggiornamento di Google Play Services, parliamo della versione 21.39.15, include numerose stringhe di codice che richiamano la menzionata funzione Digital Car Key, ovvero la possibilità di sfruttare il dispositivo Android come chiavi dell’auto in formato digitale.

Questi indizi portano a credere che Google potrebbe addirittura aggiungere la funzione in occasione del rilascio della versione stabile di Android 12 per i Pixel nella seconda metà del mese.

<string name = "dck_alerts_channel_description" > Get alerts about digital car key </string> <string name = "dck_alerts_channel_title" > Important updates </string> <string name = "dck_applet_aid" > Owner </string> <string name = "dck_hce_service_description" > DCKF over NFC </string> <string name = "dck_notification_name" > System </string> <string name = "dck_offhost_applet_service_description" > Owner </string> <string name = "dck_stub_download_check_internet_text" > Check your internet connection </string> <string name = "dck_stub_download_check_storage_button" > Check storage settings </string> <string name = "dck_stub_download_check_storage_text" > Make sure you have enough free space </string> <string name = "dck_stub_full_module_download_failure_non_retryable_notification_content" > Get the latest version of Google Play services </string> <string name = "dck_stub_full_module_download_failure_notification_title" > "Couldn't install update" </string> <string name = "dck_stub_full_module_download_failure_retryable_notification_content" > Tap to check device settings </string> <string name = "dck_stub_full_module_download_in_progress_notification_title" > Updating your phone </string> <string name = "dck_stub_module_incompatible_content" > "This digital key isn't available on this phone" </string> <string name = "dck_stub_module_incompatible_title" > "Phone isn't supported" </string> <string name = "dck_stub_module_unavailable_content" > "This digital key isn't available in your region" </string> <string name = "dck_stub_module_unavailable_title" > "Region isn't supported" </string> <string name = "dck_stub_synchronous_download_page_button_label" > Update phone </string> <string name = "dck_stub_synchronous_download_page_content" > "This will install the digital car key service on your phone. You'll get a notification in a few minutes to continue setting up your key." </string>

Come Big G aveva avuto modo di sottolineare in precedenza, queste stringhe di codice confermano che la funzione Digital Car Key farà uso della connettività NFC per aiutare l’utente ad aprire l’auto. Il codice, inoltre, permette di apprendere che la funzione sarà disponibile soltanto per modelli selezionati e solo in determinati mercati al momento del lancio.

Una volta avvenuto il roll out nel contesto di un successivo aggiornamento di Google Play Services, gli utenti avranno la possibilità di vedere una notifica apposita che li aiuterà ad impostare per la prima volta la funzione. Basterà un tap sulla suddetta notifica per aprire un pop-up recante il messaggio “This will install the digital car key service on your phone. You’ll get a notification in a few minutes to continue setting up your key” (“Verrà installato il servizio digital car key sul tuo smartphone. Riceverai una notifica entro pochi minuti per continuare a impostare la sua chiave”).

La stringa seguente, invece, rivela che, per questioni di sicurezza, agli utenti che decideranno di attivare la funzione Digital Car Key verrà richiesto di impostare un metodo di sblocco per lo smartphone.

<string name = "tp_secure_keyguard_prompt_dck_body" > "For your security, all cards and digital keys will be removed from Google Pay if you don't set a screen lock in the next 5 minutes." </string>

L’importanza attribuita da Google a questo fattore di sicurezza è talmente significativa che viene altresì riportato “all cards and digital keys will be removed from Google Pay if you don’t set a screen lock in the next 5 minutes” (“tutte le carte e le chiavi digitali verranno rimosse da Google Pay se non imposti un metodo di sblocco entro i prossimi 5 minuti”), suggerendo l’impiego di Google Pay per il salvataggio delle chiavi digitali.

In precedenza Google aveva già confermato che la funzione Digital Car Key avrebbe fatto uso sia della tecnologia NFC che di quella UWB. Se da una parte l’implementazione via NFC richiederà un tocco dello smartphone sulla portiera dell’auto ai fini dello sblocco, la soluzione UWB sarà ancora più comoda, in quanto permetterà di aprire l’auto senza neppure il bisogno di estrarre lo smartphone dalla tasca.

Il colosso californiano aveva confermato anche che la funzione sarebbe stata resa disponibile soltanto per determinati modelli della serie Pixel e per alcuni Samsung Galaxy. A questo punto, non ci resta che aspettare la condivisione di informazioni più dettagliate in occasione del lancio imminente della serie Google Pixel 6.

Leggi anche: Google pubblica l’app Private Compute Services nel Play Store per aggiornare tre servizi di Android