L’arrivo di Android 12 nel canale AOSP non solo ha dato il via allo sviluppo delle prime custom ROM per alcuni smartphone OnePlus e Xiaomi, ma ha anche portato alla luce alcune interessanti API che il colosso di Mountain View ha introdotto nel nuovo sistema operativo. Le API Fabricated Overlay, scoperte dai ragazzi di XDA, hanno una peculiarità estremamente interessante: gestiscono i cambiamenti dinamici dei temi di sistema utilizzati dal Material You e da “monet“.

Temi su Android 12 senza il root del dispositivo

Senza entrare troppo nei dettagli, le API introdotte all’interno di Android 12 possono essere utilizzate per applicare i temi senza necessità di effettuare il root del dispositivo. Le API Fabricated Overlay danno la possibilità agli sviluppatori di gestire a proprio piacimento, ma con le dovute limitazioni, alcuni parametri relativi alle interfacce di varie applicazioni come, ad esempio, la larghezza della barra di stato e via discorrendo.

Sapendo dove mettere le mani, quindi, i programmatori potranno realizzare soluzioni che facilitano di molto l’utilizzo di temi senza passare tramite il root del proprio telefono. È molto probabile che questa piccola scappatoia verrà sbarrata a seguito dell’arrivo di Android 13, ma nel mentre si avrà l’opportunità di rendere più semplice la gestione di questo aspetto così importante.

Se interessati alla novità e volete conoscerne i dettagli – compreso il codice di un’app appositamente realizzata per testare le nuove API -, vi basta seguire questo link per l’articolo originale.

Potrebbe interessarti anche: Nuovo leak su Google Pixel 6/6 Pro: scopriamo la capienza delle batterie