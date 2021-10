Vivo lancia oggi il suo Cashback, valido fino al prossimo 20 novembre 2021: tutti i clienti che acquisteranno Vivo X60 Pro 5G e Vivo V21 5G nei punti vendita o shop online aderenti potranno ricevere 100 o 50 euro di rimborso. Scopriamo come funziona l’iniziativa più nel dettaglio.

Fino a 100 euro di rimborso su Vivo X60 Pro e V21 5G: come fare

Aderire alla promozione Cashback di Vivo è molto semplice. Una volta acquistato lo smartphone (Vivo X60 Pro 5G o Vivo V21 5G) presso i rivenditori fisici o online aderenti (che comprendono Amazon, MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert e Comet) entro il 20 novembre 2021 (compreso), sarà sufficiente caricare la prova d’acquisto entro il 5 dicembre sul sito indicato qui sotto: il rimborso da 100 o 50 euro sarà poi accreditato sul conto corrente indicato.

Vivo X60 Pro 5G è il primo smartphone del marchio progettato in collaborazione con ZEISS: dispone di tre fotocamere posteriori con sensore principale da 48 MP, abbinato a super grandangolare da 13 MP e sensore con zoom ottico 2x da 13 MP. Tra le peculiarità abbiamo Gimbal 2.0, un sistema di stabilizzazione per scattare foto e realizzare video stabili e nitidi anche in movimento.

Il secondo smartphone oggetto della promozione è Vivo V21 5G, che mette a disposizione stabilizzazione ottica sulle fotocamere posteriori e anteriori, ma anche le funzionalità Dual Selfie Spotlight (con due flash sulla cornice dello schermo) e AI Night Portrait per scattare in ambienti poco illuminati sfruttando l’IA.

Per saperne di più sull’iniziativa Vivo Cashback potete consultare la pagina dedicata seguendo questo link.

