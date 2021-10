Secondo un brevetto depositato dalla società, il prossimo smartphone pieghevole di Samsung adotterebbe un lettore di impronte digitali rivoluzionario che sarebbe accessibile sia sullo schermo secondario che sullo schermo pieghevole.

Samsung Galaxy Z Fold4 potrebbe utilizzare un lettore in-display rivoluzionario

Un brevetto depositato da Samsung il 31 marzo presso il World Intellectual Property Office mostra che “Samsung Galaxy Z Fold4” potrebbe essere il primo smartphone pieghevole dell’azienda con lettore di impronte sotto lo schermo.

Le immagini che accompagnano il brevetto evidenziano un sensore di impronte digitali a doppia faccia accessibile dall’utente tramite lo schermo secondario posto sul retro e tramite lo schermo pieghevole principale, motivo che ha spinto Samsung a posizionare il lettore biometrico nella metà inferiore sinistra dello schermo flessibile.

Vale la pena ricordare che il presunto Samsung Galaxy Z Fold 4 non è previsto prima dell’estate del 2022 e fino allo stadio di produzione di massa la società può stravolgere i propri piani e sfruttare un’altra soluzione per il modulo biometrico.

Per concludere, il 13 ottobre l’azienda presenterà al Chinese Grand Theatre di Hangzhou lo smartphone di punta Samsung Galaxy W22 5G appartenente alla serie Heart of the World.

In copertina: Samsung Galaxy Z Fold3

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung: la classifica di ottobre 2021